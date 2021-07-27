Перший скандал в УПЛ! На очах у Павелка горе-арбітр влаштував парад помилок (відео)

Юрій Іванов допустив три грубі помилки в матчі Ворскла - Дніпро-1 / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Передостанній поєдинок 1 туру УПЛ відбувся сьогодні в Полтаві. Ворскла та Дніпро-1 розійшлися миром. На гол Руслана Степанюка команда Ігор Йовічевіча відповіла в другому таймі дублем Артема Довбика і автоголом Олександра Сватка.

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Втім, однією з головних дійових осіб поєдинку став арбітр Юрій Іванов з Донецької області. Вже на 56 хвилині суддя залишив гостей у меншості, показавши Сергію Логінову другу жовту картку. Втім, фол капітана дніпрян на Ібрагімі Кане виглядає як мінімум сумнівним, адже вінгер Ворскли почала падати ще до контакту з захисником.

Чи заслужив Сергій Логінов на червону картку? Так Ні

Це не єдиний неоднозначний момент в поєдинку. Коли Ворскла забивала другий гол, Луїзао знаходився в офсайді під час пасу з глибини. Саме в цій атаці через кілька секунд Олександр Сваток відзначився автоголом.

Чи варто було зараховувати автогол Олександра Сватка? Так Ні

Думаєте, на цьому все? На 72 хвилині Назаренко вивів Довбика віч-на-віч з Різником. Форвард збірної України оформив дубль, чим врятував Дніпро-1 від поразки. Однак на повторі чітко видно, що Артем перебував у офсайді під час пасу...

Чи варто було зараховувати гол Артема Довбика? Так Ні

Відзначимо, що рік тому цей суддя став частиною іншого скандалу. Після матчу лідерів Першої ліги Агробізнес – Минай Юрій Іванов звинуватив президента господарів у побитті в суддівській кімнаті. В результаті Олега Собуцького відсторонили від футболу на п'ять років.

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