Первый скандал в УПЛ! На глазах у Павелко горе-арбитр устроил парад ошибок (видео)

Президент УАФ посетил поединок между Ворсклой и Днепром-1, однако стал свидетелем трех грубых ошибок Юрия Иванова

Юрий Иванов допустил три грубые ошибки в матче Ворскла - Днепр-1 / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Предпоследний поединок 1 тура УПЛ состоялся сегодня в Полтаве. Ворскла и Днепр-1 разошлись миром. На гол Руслана Степанюка команда Игора Йовичевича ответила во втором тайме дублем Артема Довбика и автоголом Александра Сватка.

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Впрочем, одним из главных действующих лиц поединка стал арбитр Юрий Иванов из Донецкой области. Уже на 56 минуте судья оставил гостей в меньшинстве, показав Сергею Логинову вторую желтую карточку. Впрочем, фол капитана днепрян на Ибрагиме Кане выглядит как минимум сомнительным, ведь вингер Ворсклы начала падать еще до контакта с защитником.

Заслужил ли Сергей Логинов красную карточку? Да Нет

Это не единственный неоднозначный момент в поединке. Когда Ворскла забивала второй гол, Луизао находился в офсайде во время паса из глубины. Именно в этой атаке спустя несколько секунд Александр Сваток отметился автоголом.

Стоило ли засчитывать автогол Александра Сватка? Да Нет

Думаете, на этом все? На 72 минуте Назаренко вывел Довбика один на один с Ризныком. Форвард сборной Украины оформил дубль, чем спас Днепр-1 от поражения. Однако на повторе четко видно, что Артем находился в офсайде во время паса...

Стоило ли засчитывать гол Артема Довбика? Да Нет

Отметим, что год назад этот судья стал частью другого скандала. После матча лидеров Первой Лиги Агробизнес – Минай Юрий Иванов обвинил президента хозяев в избиении в судейской комнате. В итоге Олега Собуцкого отстранили от футбола на пять лет.

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