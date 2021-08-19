Перший матч збірної України з Петраковим опинився на межі перенесення

Казахстан - перший суперник Петракова / Фото: Getty Images, Reuters

Матч кваліфікації ЧС-2022 між збірними Казахстану і України, який 1 вересня мав би відбутися в Нур-Султані, може бути зіграний в іншій країні.

Про це у себе в Twitter повідомляє журналіст каналів "Футбол 1/2/3" Ігор Бурбас.

Причина – спалах коронавірусу в Казахстані.

Україна vs Казахстан / Фото: Reuters

Олександр Петраков поведе збірну України у відборі на ЧС-2022 / Фото: Getty Images

Наразі існує два варіанти. Перший – матч все-таки відбудеться в Казахстані, але без глядачів. Другий – гру перенесуть до іншої країни.

Рішення ухвалять на початку наступного тижня.

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Розклад збірної України у відборі ЧС-2022

1 вересня. Казахстан – Україна

Казахстан – Україна 4 вересня. Україна – Франція

Україна – Франція 9 жовтня. Фінляндія – Україна

Фінляндія – Україна 12 жовтня. Україна – Боснія і Герцеговина

Україна – Боснія і Герцеговина 16 листопада. Боснія і Герцеговина – Україна

Нагадаємо, до фінальної частини ЧС-2022 напряму потрапляють переможці груп. Володарі других місць посперечаються за путівки на світову першість в плей-оф, де потрібно буде по черзі здолати двох суперників.

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