Перший матч збірної України з Петраковим опинився на межі перенесення

Казахстан - перший суперник Петракова / Фото: Getty Images, Reuters
Матч кваліфікації ЧС-2022 між збірними Казахстану і України, який 1 вересня мав би відбутися в Нур-Султані, може бути зіграний в іншій країні.
Про це у себе в Twitter повідомляє журналіст каналів "Футбол 1/2/3" Ігор Бурбас.
Причина – спалах коронавірусу в Казахстані.
Наразі існує два варіанти. Перший – матч все-таки відбудеться в Казахстані, але без глядачів. Другий – гру перенесуть до іншої країни.
Рішення ухвалять на початку наступного тижня.
Розклад збірної України у відборі ЧС-2022
- 1 вересня. Казахстан – Україна
- 4 вересня. Україна – Франція
- 9 жовтня. Фінляндія – Україна
- 12 жовтня. Україна – Боснія і Герцеговина
- 16 листопада. Боснія і Герцеговина – Україна
Нагадаємо, до фінальної частини ЧС-2022 напряму потрапляють переможці груп. Володарі других місць посперечаються за путівки на світову першість в плей-оф, де потрібно буде по черзі здолати двох суперників.
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