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Де і коли перший матч збірної під керівництвом Петракова

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
18 серпня, 07:01
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Нового наставника національної команди вже у вересні очікують три непростих поєдинки
Перед Олександром Петраковим стоїть непросте завдання у відборі на ЧС-2022
Перед Олександром Петраковим стоїть непросте завдання у відборі на ЧС-2022 / Фото: УАФ

Сьогодні Олександр Петраков був призначений головним тренером збірної України. Тепер йому доведеться вирішувати непросту задачу – вихід на чемпіонат світу 2022 року.

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У вересні Україна проведе три поєдинки. Свій перший матч на чолі збірної Петраков проведе проти збірної Казахстану. Відбіркова гра в Нур-Султані відбудеться через два тижні, 1 вересня. Початок – о 17:00.

Артем Довбик, збірна України
Артем Довбик, збірна України / Фото: Reuters

Вже через три дні після цього на збірну України очікує наступний матч кваліфікації. 4 вересня на київському НСК Олімпійський "синьо-жовті" візьмуть чинних чемпіонів світу – збірну Франції. Початок – о 21:45.

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Третій же вересневий поєдинок збірної України стане товариським. У Плзені наша національна команда зіграє спаринг проти Чехії. Зустріч відбудеться 8 вересня. Початок – о 15:00.

Олександр Петраков поведе збірну України у відборі на ЧС-2022
Олександр Петраков поведе збірну України у відборі на ЧС-2022 / Фото: Getty Images

Відзначимо, що після трьох перших турів Україна набрала 3 бали та знаходиться на другій позиції у відбірковій групі з Францією, Боснією і Герцеговиною, Фінляндією та Казахстаном.

За регламентом переможець групи вийде безпосередньо на ЧС, а володар другого місця посперечається за путівку в Катар в плей-офф.

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