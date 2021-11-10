Перші кадрові рішення: Хаві позбавився головного фізіотерапевта та тренера з фізпідготовки

Хаві / Фото: Getty Images

Ініціатива належить головному тренеру Хаві, повідомляє AS. Місце Хуанхо Брау та Альберта Роке займуть Карлес Ногейра, з яким новий наставник Барселони працював в Аль-Садді та Іван Торрес.

Раніше ми писали, що Барселона може повернути нападаючого Ліонеля Мессі.

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9 листопада Хаві провів перше тренування у Барселоні.

Контракт 41-річного Хаві із Барселоною розрахований до кінця сезону-2023/2024. За дострокове розірвання договору з катарським Аль-Саддом Барселона та Хаві у рівних частках заплатили компенсацію у розмірі п'яти мільйонів євро.

Хаві є вихованцем Барселони. Протягом практично всієї кар'єри, з 1998 до 2015 року, він грав за свій рідний клуб.

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Найближчий матч Барселона проведе 20 листопада на своєму полі проти Еспаньола. Початок – о 22:00.