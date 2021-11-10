Первые кадровые решения: Хави избавился от главного физиотерапевта и тренера по физподготовке

Хави / Фото: Getty Images

Инициатива принадлежит главному тренеру Хави, сообщает AS. Место Хуанхо Брау и Альберта Роке займут Карлес Ногейра, с которым новый наставник Барселоны работал в Аль-Садде и Иван Торрес.

Ранее мы писали, что Барселона может вернуть нападающего Лионеля Месси.

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9 ноября Хави провел первую тренировку в Барселоне.

Контракт 41-летнего Хави с Барселоной рассчитан до конца сезона-2023/2024. За досрочное расторжение договора с катарским Аль-Саддом Барселона и Хави в равных долях заплатили компенсацию в размере пяти миллионов евро.

Хави является воспитанником Барселоны. На протяжении практически всей карьеры, с 1998 по 2015 год, он играл за свой родной клуб.

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Ближайший матч Барселона проведет 20 ноября на своем поле против Эспаньола. Начало – в 22:00.