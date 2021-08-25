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Перше золото Паралімпіади-2020 їде в Австралію!

Сергій Шаховець
25 серпня, 08:23
Австралійська спортсменка завоювала першу медаль на Паралімпійських іграх в Токіо

Австралійка Греко Пейдж виграла перше "золото" на Паралімпіаді-2020

На Паралімпіаді-2020 уТокіо розіграний перший комплект медалей!

У змаганнях з велоспорту австралійська спортсменка Пейдж Греко показала найкращий результат в індивідуальній гонці переслідування.

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На дистанції 3000 м. австралійка показала найкращий час – 3: 50,815.

Срібну медаль завоювала спортсменка з паралімпійської збірної Китаю, "бронза" у Німеччини.

Нагадаємо, 24 серпня у Токіо стартували літні Паралімпійські ігри. Змагання триватимуть до 5 вересня, а наша збірна – серед фаворитів.

Українці на відкритті Паралімпійських ігор / Фото: Getty Images

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