Первое золото Паралимпиады-2020 уезжает в Австралию!

Австралийка Греко Пейдж выиграла первое "золото" на Паралимпиаде-2020

На Паралимпиаде-2020 в Токио разыгран первый комплект медалей!

В соревнованиях по велоспорту австралийская спортсменка Пейдж Греко показала лучший результат в индивидуальной гонке преследований.

Читайте также: Российский комментатор оболгал Украину на Паралимпиаде! Не зря он в базе "Миротворца"

На дистанции 3000 м. австралийка показала лучшее время – 3:50,815.

Серебряную медаль завоевала спортсменка из паралимпийской сборной Китая, "бронза" у Германии.

Напомним, 24 августа вТокио стартовали летние Паралимпийские игры. Соревнования продлятся до 5 сентября, а наша сборная – среди фаворитов.