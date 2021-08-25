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Первое золото Паралимпиады-2020 уезжает в Австралию!

Сергей Шаховец
25 августа, 08:23
Австралийская спортсменка завоевала первую медаль на Паралимпийских играх в Токио

Австралийка Греко Пейдж выиграла первое "золото" на Паралимпиаде-2020

На Паралимпиаде-2020 в Токио разыгран первый комплект медалей!

В соревнованиях по велоспорту австралийская спортсменка Пейдж Греко показала лучший результат в индивидуальной гонке преследований.

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На дистанции 3000 м. австралийка показала лучшее время – 3:50,815.

Серебряную медаль завоевала спортсменка из паралимпийской сборной Китая, "бронза" у Германии.

Напомним, 24 августа вТокио стартовали летние Паралимпийские игры. Соревнования продлятся до 5 сентября, а наша сборная – среди фаворитов.

Украинцы на открытии Паралимпийских игр / Фото: Getty Images

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