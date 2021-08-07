Перша поразка Де Дзербі! Шахтар сенсаційно поступається Олександрії (відео)

Олександрія зуміла здивувати донецьку команду на старті матчу і втримати перевагу до кінця зустрічі

Олександрія зуміла здивувати Шахтар / Фото: официальный сайт УПЛ

Цими вихідними проходять поєдинки 3-го туру чемпіонату України. Центральною зустріччю суботи стала битва на НСК Олімпійський, де Шахтар приймав Олександрію.

Поєдинок з "аграріями" припав для донеччан якраз між матчами Ліги чемпіонів проти Генка. Не дивно що Роберто Де Дзербі застосував ротацію, залишивши в запасі всіх новачків донеччан – Марлона, Педріньо та Траоре. Атаку склало нове тріо в особі Мудрика, Дентіньо та Марлоса.

Олександрія вдало стартувала і вже на 6-ій хвилині відкрила рахунок. Центрбеки донеччан не встежили за Третьяковим, який з близької відстані розстріляв ворота Трубіна після скидки від Цурікова.

Відігратися у господарів вийшло всього через десять хвилин. Марлос і Дентіньо дозволили Додо отримати м'яч в чужому карному майданчику і точно прострілити на Корнієнка. Віктор вражав вже порожні ворота Білика.

Шахтар кинувся в атаку, проте швидко пропустив другий м'яч. Цуріков знову відзначився асистом, точно простріливши в центр на Ковальця. Кирило скористався позиційною помилкою Трубіна і влучно пробив в ближній кут.

У другому таймі Де Дзербі запустив Лассіну Траоре, який відзначався в перших двох турах. Також на полі з'явилися Тете, Судаков та Педріньо. Це дозволило "гірникам" пожвавитися і притиснути суперника до воріт.

Правда, незважаючи на територіальну перевагу, Шахтар не створював багато супермоментів. До того ж впевнено діяв Білик, який відбивав удари Педріньо, Алана Патріка і Тете у створ.

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Були моменти у відповідь і у Олександрії, однак закінчувалися вони пострілами не у створ воріт. Втім, зі своїм головним завдання команда Юрія Гури впоралася і втримала переможний рахунок. Це перша поразка Де Дзербі в Україні!

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Перемога дозволила Олександрії зрівнятися з Шахтарем в таблиці та в хорошому настрої готуватися до виїзної гри зі Львовом. А от Шахтар дає Динамо шанс піти у відрив і не в найкращому настрої підходить до матчу Ліги чемпіонів проти Генка.

Шахтар – Олександрія 1:2

Голи: Корнієнко, 16 – Третьяков, 6, Ковалець, 21

Шахтар: Трубін – Додо, Вітао, Матвієнко, Корнієнко (Маркос Антоніо, 76) – Степаненко, Майкон, Алан Патрік (Тете, 66) – Мудрик (Судаков, 46), Дентіньо (Траоре, 46), Марлос (Педріньо, 62).

Олександрія: Білик – Мірошниченко, Бабогло, Дубра, Цуріков – Демченко, Копина (Рибалка, 75) – Третьяков, Ковалець, Одарюк (Стецьков, 68) – Спінеллі (Новіков, 61).

Попередження: Маркос Антоніо – Рибалка.

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