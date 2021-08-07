Первое поражение Де Дзерби! Шахтер сенсационно уступает Александрии

Александрия сумела удивить донецкую команду на старте матча и удержать преимущество до конца встречи

Александрия сумела удивить Шахтер / Фото: официальный сайт УПЛ

В эти выходные проходят поединки 3-го тура чемпионата Украины. Центральной встречей субботы стала битва на НСК Олимпийский, где Шахтер принимал Александрию.

Поединок с "аграриями" пришелся для дончан как раз между матчами Лиги чемпионов против Генка. Неудивительно, что Роберто Де Дзерби применил ротацию, оставив в запасе всех новичков дончан – Марлона, Педриньо и Траоре. Атаку составило новое трио в лице Мудрика, Дентиньо и Марлоса.

Александрия удачно стартовала и уже на 6-ой минуте открыла счет. Центрбеки дончан не уследили за Третьяковым, который с близкого расстояния расстрелял ворота Трубина после скидки от Цурикова.

Отыграться у хозяев получилось всего через десять минут. Марлос и Дентиньо позволили Додо получить мяч в чужой штрафной и точно прострелить на Корниенко. Виктор поражал уже пустые ворота Билыка.

Шахтер бросился в атаку, однако быстро пропустил второй мяч. Цуриков вновь отметился ассистом, точно прострелив в центр на Ковальца. Кирилл воспользовался позиционной ошибкой Трубина и точно пробил в ближний угол.

Во втором тайме Де Дзерби запустил Лассину Траоре, который отличался голами в первых двух турах. Также на поле появились Тете, Судаков и Педриньо. Это позволило "горнякам" оживиться и прижать соперника к воротам.

Правда, несмотря на территориальное преимущество, Шахтер не создавал много супермоментов. К тому же уверенно действовал Билык, который отбивал летящие в створ удары Педриньо, Алана Патрика и Тете.

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Были моменты в ответ и у Александрии, однако заканчивались они выстрелами не в створ ворот. Впрочем, со своей главной задаче команда Юрия Гуры справилась и удержала победный счет. Это первое поражение Де Дзерби в Украине!

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Победа позволила Александрии сравняться с Шахтером в таблице и в хорошем настроении готовиться к выездной игре со Львовом. А вот Шахтер дает Динамо шанс уйти в отрыв и не в лучшем расположении духа подходит к матчу Лиги чемпионов против Генка.

Шахтер – Александрия 1:2

Голы: Корниенко, 16 – Третьяков, 6, Ковалец, 21

Шахтер: Трубин – Додо, Витао, Матвиенко, Корниенко (Маркос Антонио, 76) – Степаненко, Майкон, Алан Патрик (Тете, 66) – Мудрик (Судаков, 46), Дентиньо (Траоре, 46), Марлос (Педриньо, 62).

Александрия: Билык – Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков – Демченко, Копына (Рыбалка, 75) – Третьяков, Ковалец, Одарюк (Стецьков, 68) – Спинелли (Новиков, 61).

Предупреждения: Маркос Антонио – Рыбалка.

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