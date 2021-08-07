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Верес --
7 августа 19:30
Шахтер --
Александрия --
7 августа 19:30
Днепр-1 --
Мариуполь --
8 августа 19:30
Заря --
Динамо --
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Ворскла --
Львов --
9 августа 19:30
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Шахтер – Александрия: онлайн-трансляция матча 3-го тура чемпионата Украины

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
7 августа, 10:50
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Между поединками Лиги чемпионов вице-чемпион Украины сыграет в УПЛ матч против неудобного соперника

В субботу состоится матч 3-го тура чемпионата Украины. В Киеве донецкий Шахтер примет Александрию. Игра состоится на стадионе НСК Олимпийский. Начало поединка – 19:30. Узнавайте расписание всех матчей 3-го тура УПЛ.

Мы ведем онлайн-трансляцию с оперативными комментариями, яркими фото и видео лучших моментов встречи.

ОНЛАЙН МАТЧА ШАХТЕР – АЛЕКСАНДРИЯ

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Донецкая команда провела уже три поединка при Роберто Де Дзерби и каждый раз оказывалась победителем. В чемпионате Украины "горняки" были сильнее Ингульца (2:1) и Львова (3:0). А в Лиге чемпионов Шахтер одолел Генк в 3-ем раунде квалификации.

Александрия также успешно начала чемпионат, одолев на выезде Зарю. Впрочем, осечка во втором туре с Минаем испортила картину. По игре команда Юрия Гуры выглядела интереснее закарпатцев, однако пропустила решающий гол на последней минуте.

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Личные встречи. Шахтер и Александрия встречались друг с другом 29 раз. Подавляющее большинство игр оказывались за дончанами – 22. Еще пять раз команды расписывали ничью, а Александрия триумфовала дважды.

Матчи прошлого сезона особенно успешно сложились для "аграриев". В гостях подопечные еще Шарана довольствовались ничьей (1:1), а дома Александрия оказалась сильнее команды Луиша Каштру (2:0). Та победа, к слову, де-юре подарила Динамо чемпионство.

Прогноз букмекеров. По их мнению, Шахтер является безоговорочным фаворитом встречи. Коэффициент на триумф дончан составляет всего 1.19, тогда как на победу Александрии – аж 16.50. Ничья же оценена коэффициентом 6.60.

Где смотреть. Поединок в прямом эфире покажет телеканал Футбол 2. Старт прямой трансляции – в 19:25. Также игру можно посмотреть на интернет-сервисе OLL.TV.

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Пропущеные 2
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Колос Колос Кол
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1
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Пропущеные 0
Разница 1
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7
Динамо Динамо Дин
1
1
0
0
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0
4
3
Забитые 4
Пропущеные 0
Разница 4
Результаты последних матчей: В
8
Александрия Александрия Але
2
1
0
1
1
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0
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Забитые 1
Пропущеные 1
Разница 0
Результаты последних матчей: П В
9
Заря Заря Зар
2
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5
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3
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10
Минай Минай Мин
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1
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12
Львов Львов Льв
2
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Забитые 1
Пропущеные 4
Разница -3
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13
Верес Верес Вер
2
0
1
1
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