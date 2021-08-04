Перша золота медаль України вислизнула до Ірану: Насібов отримав "срібло" Олімпіади

Молодий український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов став віцечемпіоном Ігор в Токіо, поступившись сильнішому спортсмену Азії – іранцю Мохаммаду Реза Гераї

Парвіз Насібов на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

Сьогодні на Олімпіаді українські борці отримали шанс нарешті виграти золоту медаль для збірної. Першим на килим вийшов сенсація японських Ігор у вазі до 67 кг – 22-річний Парвіз Насібов, який видав неймовірний півфінал.

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Суперником Парвіза став 25-річний іранець Мохаммад Реза Гераї, який перемагав на чемпіонаті Азії. І в фіналі він володів перевагою. Насібов рвався вперед, але пропускав атаки і програв 1:9.Однак приніс Україні друге "срібло" Токіо.

Український борець Парвіз Насібов на Олімпіаді / Фото: Reuters

Раніше Насібов не піднімався вище восьмого місця на чемпіонаті Європи-2019. Але молодий і перспективний боєць вигравав чемпіонат Європи серед юніорів, а в вересні 2018 року став бронзовим призером юніорського чемпіонату світу.

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Парвіз Насібов готовий до битви за "золото" / Фото: Reuters

Нагадаємо, попередніми днями на Олімпіаді в Токіо Україна здобула сім медалей. Михайло Романчук взяв "срібло" і "бронзу" в плаванні.

Також бронзовими призерами стали дзюдоїстка Дар'я Білодід, шпажист Ігор Рейзлін, борчиня Алла Черкасова, дует стрілків з пневматичного пістолета Олена Костевич/Олег Омельчук і тенісистка Еліна Світоліна.

Олімпіада триватиме до 8 серпня.

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