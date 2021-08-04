Первая золотая медаль Украины уплыла в Иран: Насибов получил "серебро" Олимпиады

Молодой украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов стал вице-чемпионом Игр в Токио, уступив сильнейшему спортсмену Азии – иранцу Мохаммаду Реза Гераи

Парвиз Насибов на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

Сегодня на Олимпиаде украинские борцы получили шанс наконец-то выиграть золотую медаль для сборной. Первым на ковер вышел сенсация японских Игр в весе до 67 кг – 22-летний Парвиз Насибов, который выдал невероятный полуфинал.

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Соперником Парвиза стал 25-летний иранец Мохаммад Реза Гераи, побеждавший на чемпионате Азии. И в финале он владел преимуществом. Насибов рвался вперед, но пропускал атаки и проиграл 1:9. Но принес Украине второе "серебро" Токио.

Украинский борец Парвиз Насибов на Олимпиаде / Фото: Reuters

Ранее Насибов не поднимался выше восьмого места на чемпионате Европы-2019. Но молодой и перспективный боец выигрывал чемпионат Европы среди юниоров, а в сентябре 2018 года стал бронзовым призером юниорского чемпионата мира.

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Парвиз Насибов готов к битве за "золото" / Фото: Reuters

Напомним, в предыдущие дни на Олимпиаде в Токио Украина добыла семь медалей. Михаил Романчук взял "серебро" и "бронзу" в плавании.

Также бронзовыми призерами стали дзюдоистка Дарья Белодед, шпажист Игорь Рейзлин, борчиха Алла Черкасова, дуэт стрелков из пневматического пистолета Елена Костевич/Олег Омельчук и теннисистка Элина Свитолина.

Олимпиада продлится до 8 августа.

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