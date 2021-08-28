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Металіст 1925 --
Динамо --
11 вересня 00:00
Шахтар --
Дніпро-1 --
11 вересня 00:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 00:00
Колос --
Маріуполь --
11 вересня 00:00
Ворскла --
Десна --
11 вересня 00:00
Верес --
Львів --
11 вересня 00:00
Олександрія --
Інгулець --
11 вересня 00:00
Минай --
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Перша розгромна перемога Інгульця в Прем'єр-лізі! Постраждав Маріуполь

Любомир Луканюк
28 серпня, 15:54
Дубль Владислава Шарая і гол Майкла Гопея принесли Інгульцю першу велику перемогу в нинішньому сезоні української Прем'єр-ліги

Історична перемога Інгульца / Фото: ФК "Інгулець"

Після бляклого старту Інгулець продовжує впевнено набирати очки в Прем'єр-лізі. Сьогодні в 6-му турі УПЛ був повержений Маріуполь.

Героєм зустрічі став новачок команди Владислав Шарай, який оформив дубль.

Господарі поля почали матч активніше і вже на 16-й хвилині Шарай міг відкрити рахунок, але Маріуполь виручила штанга.

Однак незабаром Владислав таки домігся свого, з близької відстані відправивши м'яч у дальній нижній кут.

До перерви був момент і у гостей, коли Мишньов влучив у штангу.

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У другому таймі знову найкращим на полі був Шарай. Саме він відгукнувся на навіс в штрафний і головою переправив м'яч у ворота.

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І знову після гола був момент у азовців. Після прострілу Стасюка і рикошетів м'яч влучив у штангу Інгульця.

Але цього дня забивали тільки господарі. Крапку в матчі поставив Гопей, який реалізував вихід один на один.

Це перша велика перемога Інгульця в нинішньому сезоні Прем'єр-ліги.

Інгулець – Маріуполь – 3:0
Голи: Шарай (22, 57), Гопей (76)

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