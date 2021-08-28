Динамо – Колос: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Лідер чемпіонату київське Динамо приймає середнячка з єврокубковими амбіціями Ковалевський Колос. Матч пройде на "Олімпійському" і розпочнеться о 19:30

Днями київське Динамо дізналося суперників по Лізі чемпіонів . Тепер матчі УПЛ будуть розглядатися, як підготовка до більш складним єврокубковим баталіям.

У суботу, 28 серпня, в шостому турі чемпіонату України Динамо зустрічається з Колосом. Початок поєдинку о 19:30.

Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Динамо – Колос з відео повторами голів.

ДИНАМО – КОЛОС

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Як справи в УПЛ

У чемпіонаті України після п'яти турів Динамо лідирує – 13 очок. Колос йде на дев'ятій позиції – всього 5 очок, але після чотирьох матчів.

Турнірна таблиця

Більше Позиція Команда І В Н П Заб. Пр. Різн. О Результати останніх матчів 1 Динамо Дин 5 4 1 0 13 2 11 13 Забиті 13 Пропущені 2 Різниця 11 Результати останніх матчів: В Н В В В 2 Шахтар Шах 5 4 0 1 11 3 8 12 Забиті 11 Пропущені 3 Різниця 8 Результати останніх матчів: В В П В В 3 Десна Дес 5 4 0 1 9 6 3 12 Забиті 9 Пропущені 6 Різниця 3 Результати останніх матчів: П В В В В 4 Ворскла Вор 5 3 2 0 11 4 7 11 Забиті 11 Пропущені 4 Різниця 7 Результати останніх матчів: В Н В В Н 5 Олександрія Оле 6 3 2 1 7 5 2 11 Забиті 7 Пропущені 5 Різниця 2 Результати останніх матчів: Н В Н В П 6 Дніпро-1 Дні 5 3 1 1 10 5 5 10 Забиті 10 Пропущені 5 Різниця 5 Результати останніх матчів: В П В В Н 7 Зоря Зор 5 2 1 2 11 8 3 7 Забиті 11 Пропущені 8 Різниця 3 Результати останніх матчів: В Н П В П 8 Металіст 1925 Мет 5 2 0 3 5 8 -3 6 Забиті 5 Пропущені 8 Різниця -3 Результати останніх матчів: П П В П В 9 Колос Кол 4 1 2 1 2 2 0 5 Забиті 2 Пропущені 2 Різниця 0 Результати останніх матчів: П Н В Н 10 Верес Вер 5 1 2 2 3 7 -4 5 Забиті 3 Пропущені 7 Різниця -4 Результати останніх матчів: В Н П П Н 11 Минай Мин 4 1 1 2 2 4 -2 4 Забиті 2 Пропущені 4 Різниця -2 Результати останніх матчів: П Н П В 12 Рух Рух 5 1 1 3 4 8 -4 4 Забиті 4 Пропущені 8 Різниця -4 Результати останніх матчів: П Н В П П 13 Інгулець Інг 5 1 1 3 5 11 -6 4 Забиті 5 Пропущені 11 Різниця -6 Результати останніх матчів: В Н П П П 14 Чорноморець Чор 6 1 1 4 7 16 -9 4 Забиті 7 Пропущені 16 Різниця -9 Результати останніх матчів: Н П В П П 15 Львів Льв 5 0 2 3 4 11 -7 2 Забиті 4 Пропущені 11 Різниця -7 Результати останніх матчів: П Н П П Н 16 Маріуполь Мар 5 0 1 4 8 12 -4 1 Забиті 8 Пропущені 12 Різниця -4 Результати останніх матчів: П П П П Н

Історія протистояння

У Прем'єр-лізі команди зустрічалися шість разів: чотири перемоги Динамо, одна перемога Колоса і одна нічия. Різниця м'ячів 13-5 на користь киян.

хто фаворит

Природно, що чинні чемпіони котируються вище в сьогоднішньому матчі. Коефіцієнт на перемогу Динамо – 1.30, на нічию – 5.60, на перемогу Колоса – 9.50. Експерти прогнозують перемогу динамівцям з рахунком – 2: 0.

Де дивитись

У прямому ефірі поєдинок буде транслюватися на телеканалі 2 + 2. В інтернеті за матчі можна стежити на платформі oll.tv . Також гру можна подивитися на YouTube.