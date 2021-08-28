Динамо – Колос: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Лідер чемпіонату київське Динамо приймає середнячка з єврокубковими амбіціями Ковалевський Колос. Матч пройде на "Олімпійському" і розпочнеться о 19:30
Днями київське
. Тепер матчі УПЛ будуть розглядатися, як підготовка до більш складним єврокубковим баталіям. Динамо дізналося суперників по Лізі чемпіонів
У суботу, 28 серпня, в шостому турі чемпіонату України Динамо зустрічається з Колосом. Початок поєдинку о 19:30.
Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Динамо – Колос з відео повторами голів.
ДИНАМО – КОЛОС Як справи в УПЛ
У чемпіонаті України після п'яти турів Динамо лідирує – 13 очок. Колос йде на дев'ятій позиції – всього 5 очок, але після чотирьох матчів.
Турнірна таблиця
1
5
4
1
0
13
2
11
13
Забиті
13
Пропущені
2
Різниця
11
Результати останніх матчів:
В
Н
В
В
В
2
5
4
0
1
11
3
8
12
Забиті
11
Пропущені
3
Різниця
8
Результати останніх матчів:
В
В
П
В
В
3
5
4
0
1
9
6
3
12
Забиті
9
Пропущені
6
Різниця
3
Результати останніх матчів:
П
В
В
В
В
4
5
3
2
0
11
4
7
11
Забиті
11
Пропущені
4
Різниця
7
Результати останніх матчів:
В
Н
В
В
Н
5
6
3
2
1
7
5
2
11
Забиті
7
Пропущені
5
Різниця
2
Результати останніх матчів:
Н
В
Н
В
П
6
5
3
1
1
10
5
5
10
Забиті
10
Пропущені
5
Різниця
5
Результати останніх матчів:
В
П
В
В
Н
7
5
2
1
2
11
8
3
7
Забиті
11
Пропущені
8
Різниця
3
Результати останніх матчів:
В
Н
П
В
П
8
5
2
0
3
5
8
-3
6
Забиті
5
Пропущені
8
Різниця
-3
Результати останніх матчів:
П
П
В
П
В
9
4
1
2
1
2
2
0
5
Забиті
2
Пропущені
2
Різниця
0
Результати останніх матчів:
П
Н
В
Н
10
5
1
2
2
3
7
-4
5
Забиті
3
Пропущені
7
Різниця
-4
Результати останніх матчів:
В
Н
П
П
Н
11
4
1
1
2
2
4
-2
4
Забиті
2
Пропущені
4
Різниця
-2
Результати останніх матчів:
П
Н
П
В
12
5
1
1
3
4
8
-4
4
Забиті
4
Пропущені
8
Різниця
-4
Результати останніх матчів:
П
Н
В
П
П
13
5
1
1
3
5
11
-6
4
Забиті
5
Пропущені
11
Різниця
-6
Результати останніх матчів:
В
Н
П
П
П
14
6
1
1
4
7
16
-9
4
Забиті
7
Пропущені
16
Різниця
-9
Результати останніх матчів:
Н
П
В
П
П
15
5
0
2
3
4
11
-7
2
Забиті
4
Пропущені
11
Різниця
-7
Результати останніх матчів:
П
Н
П
П
Н
16
5
0
1
4
8
12
-4
1
Забиті
8
Пропущені
12
Різниця
-4
Результати останніх матчів:
П
П
П
П
Н
Історія протистояння
У Прем'єр-лізі команди зустрічалися шість разів: чотири перемоги Динамо, одна перемога Колоса і одна нічия. Різниця м'ячів 13-5 на користь киян.
хто фаворит
Природно, що чинні чемпіони котируються вище в сьогоднішньому матчі. Коефіцієнт на перемогу Динамо – 1.30, на нічию – 5.60, на перемогу Колоса – 9.50. Експерти прогнозують перемогу динамівцям з рахунком – 2: 0.
Де дивитись
У прямому ефірі поєдинок буде транслюватися на телеканалі 2 + 2. В інтернеті за матчі можна стежити на платформі
oll.tv . Також гру можна подивитися на YouTube.
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