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Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 00:00
Шахтер --
Днепр-1 --
11 сентября 00:00
Рух --
Заря --
11 сентября 00:00
Колос --
Мариуполь --
11 сентября 00:00
Ворскла --
Десна --
11 сентября 00:00
Верес --
Львов --
11 сентября 00:00
Александрия --
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Первая разгромная победа Ингульца в Премьер-лиге! Пострадал Мариуполь

Любомир Луканюк
28 августа, 15:54
Дубль Владислава Шарая и гол Майкла Гопея принесли Ингульцу первую крупную победу в нынешнем сезоне украинской Премьер-лиги

Историческая победа Ингульца / Фото: ФК "Ингулец"

После блеклого старта Ингулец продолжает уверенно набирать очки в Премьер-лиге. Сегодня в 6-м туре УПЛ был повержен Мариуполь.

Героем встречи стал новичок команды Владислав Шарай, который оформил дубль.

Хозяева поля начал матч активнее и уже на 16-й минуте Шарай мог открыть счет, но Мариуполь выручила штанга.

Однако вскоре Владислав таки добился своего, с близкого расстояния отправил мяч в дальний нижний угол.

До перерыва был момент и у гостей, когда Мишнев попал в штангу.

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Во втором тайме снова лучшим на поле был Шарай. Именно он откликнулся на навес в штрафную и головой переправил мяч в ворота.

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И снова после гола был момент у азовцев. После прострела Стасюка и рикошетов мяч попал в штангу Ингульца.

Но в этот день забивали только хозяева. Точку в матче поставил Гопей, который реализовал выход один на один.

Это первая крупная победа Ингульца в нынешнем сезоне украинской Премьер-лиги.

Ингулец – Мариуполь – 3:0
Голы: Шарай (22, 57), Гопей (76)

Турнирная таблица

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