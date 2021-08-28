Динамо – Колос: онлайн-трансляция матча УПЛ

Лидер чемпионата киевское Динамо принимает середнячка с еврокубковыми амбициями ковалевский Колос. Матч пройдет на "Олимпийском" и начнется в 19:30

На днях киевское Динамо узнало соперников по Лиге чемпионов. Теперь матчи УПЛ будут рассматриваться, как подготовка к более сложным еврокубковым баталиям.

В субботу, 28 августа, в шестом туре чемпионата Украины Динамо встречается с Колосом. Начало поединка в 19:30.

Мы ведем онлайн-трансляцию матча Динамо – Колос с видео повторами голов.

ДИНАМО – КОЛОС

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Как дела в УПЛ

В чемпионате Украины после пяти туров Динамо лидирует – 13 очков. Колос идет на девятой позиции – всего 5 очков, но после четырех матчей.

Турнирная таблица

Больше Позиция Команда И В Н П Заб. Пр. Разн. О Результаты последних матчей 1 Динамо Дин 5 4 1 0 13 2 11 13 Забитые 13 Пропущеные 2 Разница 11 Результаты последних матчей: В Н В В В 2 Шахтер Шах 5 4 0 1 11 3 8 12 Забитые 11 Пропущеные 3 Разница 8 Результаты последних матчей: В В П В В 3 Десна Дес 5 4 0 1 9 6 3 12 Забитые 9 Пропущеные 6 Разница 3 Результаты последних матчей: П В В В В 4 Ворскла Вор 5 3 2 0 11 4 7 11 Забитые 11 Пропущеные 4 Разница 7 Результаты последних матчей: В Н В В Н 5 Александрия Але 6 3 2 1 7 5 2 11 Забитые 7 Пропущеные 5 Разница 2 Результаты последних матчей: Н В Н В П 6 Днепр-1 Дне 5 3 1 1 10 5 5 10 Забитые 10 Пропущеные 5 Разница 5 Результаты последних матчей: В П В В Н 7 Заря Зар 5 2 1 2 11 8 3 7 Забитые 11 Пропущеные 8 Разница 3 Результаты последних матчей: В Н П В П 8 Металлист 1925 Мет 5 2 0 3 5 8 -3 6 Забитые 5 Пропущеные 8 Разница -3 Результаты последних матчей: П П В П В 9 Колос Кол 4 1 2 1 2 2 0 5 Забитые 2 Пропущеные 2 Разница 0 Результаты последних матчей: П Н В Н 10 Верес Вер 5 1 2 2 3 7 -4 5 Забитые 3 Пропущеные 7 Разница -4 Результаты последних матчей: В Н П П Н 11 Минай Мин 4 1 1 2 2 4 -2 4 Забитые 2 Пропущеные 4 Разница -2 Результаты последних матчей: П Н П В 12 Рух Рух 5 1 1 3 4 8 -4 4 Забитые 4 Пропущеные 8 Разница -4 Результаты последних матчей: П Н В П П 13 Ингулец Инг 5 1 1 3 5 11 -6 4 Забитые 5 Пропущеные 11 Разница -6 Результаты последних матчей: В Н П П П 14 Черноморец Чер 6 1 1 4 7 16 -9 4 Забитые 7 Пропущеные 16 Разница -9 Результаты последних матчей: Н П В П П 15 Львов Льв 5 0 2 3 4 11 -7 2 Забитые 4 Пропущеные 11 Разница -7 Результаты последних матчей: П Н П П Н 16 Мариуполь Мар 5 0 1 4 8 12 -4 1 Забитые 8 Пропущеные 12 Разница -4 Результаты последних матчей: П П П П Н

История противостояния

В Премьер-лиге команды встречались шесть раз: четыре победы Динамо, одна победа Колоса и одна ничья. Разница мячей 13-5 в пользу киевлян.

Кто фаворит

Естественно, что действующие чемпионы котируются выше в сегодняшнем матче. Коэффициент на победу Динамо – 1.30, на ничью – 5.60, на победу Колоса – 9.50. Эксперты прогнозируют победу динамовцам со счетом – 2:0.

Где смотреть

В прямом эфире поединок будет транслироваться на телеканале 2+2. В интернете за матче можно следить на платформе oll.tv. Также игру можно посмотреть на YouTube.