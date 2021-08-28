Динамо – Колос: онлайн-трансляция матча УПЛ

Лидер чемпионата киевское Динамо принимает середнячка с еврокубковыми амбициями ковалевский Колос. Матч пройдет на "Олимпийском" и начнется в 19:30
На днях киевское
. Теперь матчи УПЛ будут рассматриваться, как подготовка к более сложным еврокубковым баталиям. Динамо узнало соперников по Лиге чемпионов
В субботу, 28 августа, в шестом туре чемпионата Украины Динамо встречается с Колосом. Начало поединка в 19:30.
Мы ведем онлайн-трансляцию матча Динамо – Колос с видео повторами голов.
ДИНАМО – КОЛОС Как дела в УПЛ
В чемпионате Украины после пяти туров Динамо лидирует – 13 очков. Колос идет на девятой позиции – всего 5 очков, но после четырех матчей.
Турнирная таблица
1
5
4
1
0
13
2
11
13
Забитые
13
Пропущеные
2
Разница
11
Результаты последних матчей:
В
Н
В
В
В
2
5
4
0
1
11
3
8
12
Забитые
11
Пропущеные
3
Разница
8
Результаты последних матчей:
В
В
П
В
В
3
5
4
0
1
9
6
3
12
Забитые
9
Пропущеные
6
Разница
3
Результаты последних матчей:
П
В
В
В
В
4
5
3
2
0
11
4
7
11
Забитые
11
Пропущеные
4
Разница
7
Результаты последних матчей:
В
Н
В
В
Н
5
6
3
2
1
7
5
2
11
Забитые
7
Пропущеные
5
Разница
2
Результаты последних матчей:
Н
В
Н
В
П
6
5
3
1
1
10
5
5
10
Забитые
10
Пропущеные
5
Разница
5
Результаты последних матчей:
В
П
В
В
Н
7
5
2
1
2
11
8
3
7
Забитые
11
Пропущеные
8
Разница
3
Результаты последних матчей:
В
Н
П
В
П
8
5
2
0
3
5
8
-3
6
Забитые
5
Пропущеные
8
Разница
-3
Результаты последних матчей:
П
П
В
П
В
9
4
1
2
1
2
2
0
5
Забитые
2
Пропущеные
2
Разница
0
Результаты последних матчей:
П
Н
В
Н
10
5
1
2
2
3
7
-4
5
Забитые
3
Пропущеные
7
Разница
-4
Результаты последних матчей:
В
Н
П
П
Н
11
4
1
1
2
2
4
-2
4
Забитые
2
Пропущеные
4
Разница
-2
Результаты последних матчей:
П
Н
П
В
12
5
1
1
3
4
8
-4
4
Забитые
4
Пропущеные
8
Разница
-4
Результаты последних матчей:
П
Н
В
П
П
13
5
1
1
3
5
11
-6
4
Забитые
5
Пропущеные
11
Разница
-6
Результаты последних матчей:
В
Н
П
П
П
14
6
1
1
4
7
16
-9
4
Забитые
7
Пропущеные
16
Разница
-9
Результаты последних матчей:
Н
П
В
П
П
15
5
0
2
3
4
11
-7
2
Забитые
4
Пропущеные
11
Разница
-7
Результаты последних матчей:
П
Н
П
П
Н
16
5
0
1
4
8
12
-4
1
Забитые
8
Пропущеные
12
Разница
-4
Результаты последних матчей:
П
П
П
П
Н
История противостояния
В Премьер-лиге команды встречались шесть раз: четыре победы Динамо, одна победа Колоса и одна ничья. Разница мячей 13-5 в пользу киевлян.
Кто фаворит
Естественно, что действующие чемпионы котируются выше в сегодняшнем матче. Коэффициент на победу Динамо – 1.30, на ничью – 5.60, на победу Колоса – 9.50. Эксперты прогнозируют победу динамовцам со счетом – 2:0.
Где смотреть
В прямом эфире поединок будет транслироваться на телеканале 2+2. В интернете за матче можно следить на платформе
oll.tv. Также игру можно посмотреть на YouTube.
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