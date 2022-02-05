4 лютого 15:00
Полісся 2
Верес 1
4 лютого 18:00
Україна 2
Росія 3
4 лютого 19:00
Металіст 3
Чорноморець 3
5 лютого 17:00
Евертон --
Брентфорд --
5 лютого 19:00
Інтер --
Мілан --
5 лютого 19:30
Баварія --
Лейпциг --
5 лютого 22:00
Тоттенгем --
Брайтон --
6 лютого 16:30
Боруссія Д --
Байєр --
6 лютого 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетіко --
6 лютого 21:00
Сенегал --
Єгипет --
6 лютого 21:45 Онлайн
Лілль --
ПСЖ --
7 лютого 19:00
Полісся --
Чорноморець --
8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
8 лютого 22:00
Інтер --
Рома --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Перша перемога України у Пекіні

Сергій Шаховець
5 лютого, 09:37
Український спортсмен Іван Шмуратко зумів перемогти коронавірус і тепер готується до виступів на Олімпійських іграх

Іван Шмуратко / Фото: Instagram

Іван Шмуратко отримав негативний результат на коронавірус. Зазначимо, щоб отримати доступ до змагань, необхідно здати два негативні тести на COVID-19 з інтервалом у добу.

Читайте також: Перші надії на медалі: розклад українців на Олімпіаді 5 лютого

Реклама

З цим завданням український фігурист успішно впорався, про що встиг повідомити своїм фанатам у Instagram.

"Олімпіадо, я повертаюся", – написав Шмуратко.

Шмуратко мав взяти участь у командному турнірі з фігурного катання, але у підсумку не виступив у чоловічому одиночному катанні через позитивний тест на коронавірус.

Реклама

Іван Шмуратко / Фото: Reuters

Іван зможе показати свою майстерність вже у вівторок, 8 лютого, коли відбудеться одиночний турнір із фігурного катання на Олімпіаді-2022.

Перед початком Ігор у Пекіні Іван Шмуратко не попався на провокацію російських журналістів. На запитання кореспондента Матч ТВ російською Шмуратко почав відповідати англійською. Вони ж хотіли почути відповідь російською.