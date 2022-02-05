4 февраля 15:00
Полесье 2
Верес 1
4 февраля 18:00
Украина 2
Россия 3
4 февраля 19:00
Металлист 3
Черноморец 3
5 февраля 17:00
Эвертон --
Брентфорд --
5 февраля 19:00
Интер --
Милан --
5 февраля 19:30
Бавария --
Лейпциг --
5 февраля 22:00
Тоттенхэм --
Брайтон --
6 февраля 16:30
Боруссия Д --
Байер --
6 февраля 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетико --
6 февраля 21:00
Сенегал --
Египет --
6 февраля 21:45 Онлайн
Лилль --
ПСЖ --
7 февраля 19:00
Полесье --
Черноморец --
8 февраля 19:00
Металлист --
Верес --
8 февраля 22:00
Бернли --
Манчестер Юнайтед --
8 февраля 22:00
Интер --
Рома --
9 февраля 21:45
Манчестер Сити --
Брентфорд --
9 февраля 22:00
Милан --
Лацио --
10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
12 февраля 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 февраля 17:00
Эвертон --
Лидс --
12 февраля 17:15
Вильярреал --
Реал --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
12 февраля 19:00
Наполи --
Интер --
13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
13 февраля 18:30
Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Первая победа Украины в Пекине

Сергей Шаховец
5 февраля, 09:37
Украинский спортсмен Иван Шмуратко сумел победить коронавирус и теперь готовится к выступлениям на Олимпийских играх

Иван Шмуратко / Фото: Instagram

Иван Шмуратко получил негативный результат на коронавирус. Отметим, для того чтобы получить доступ к соревнованиям, необходимо сдать два негативных теста на COVID-19 с интервалом в сутки.

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С этим заданием украинский фигурист успешно справился, о чем успел сообщить своим фанатам в Instagram.

"Олимпиада, я возвращаюсь", – написал Шмуратко.

Шмуратко должен был принять участие в командном турнире по фигурному катанию, но в итоге не выступил в мужском одиночном катании из-за положительного теста на коронавирус.

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Иван Шмуратко / Фото: Reuters

Иван сможет показать свое мастерство уже во вторник, 8 февраля, когда состоится одиночный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде-2022.

Перед началом Игр в Пекине Иван Шмуратко не попался на провокацию российских журналистов. На вопрос корреспондента Матч ТВ на русском языке Шмуратко начал отвечать на английском. Они же хотели услышать ответ на русском.