Первая победа Украины в Пекине

Иван Шмуратко / Фото: Instagram

Иван Шмуратко получил негативный результат на коронавирус. Отметим, для того чтобы получить доступ к соревнованиям, необходимо сдать два негативных теста на COVID-19 с интервалом в сутки.

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С этим заданием украинский фигурист успешно справился, о чем успел сообщить своим фанатам в Instagram.

"Олимпиада, я возвращаюсь", – написал Шмуратко.

Шмуратко должен был принять участие в командном турнире по фигурному катанию, но в итоге не выступил в мужском одиночном катании из-за положительного теста на коронавирус.

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Иван Шмуратко / Фото: Reuters

Иван сможет показать свое мастерство уже во вторник, 8 февраля, когда состоится одиночный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде-2022.

Перед началом Игр в Пекине Иван Шмуратко не попался на провокацию российских журналистов. На вопрос корреспондента Матч ТВ на русском языке Шмуратко начал отвечать на английском. Они же хотели услышать ответ на русском.



