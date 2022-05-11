Перша гра під час війни: коли і де дивитись матч Боруссія М – Україна

Збірна України готується до гри проти Борусії Менхенгладбах
Увечері футбольна збірна України зіграє благодійний матч проти Борусії Менхенгладбах. Зустріч стане частиною підготовки команди Олександра Петракова до відборних ігор на ЧС-2022.
Де дивитись матч Боруссія М – Україна? У прямій трансляції гра буде показана відразу на кількох ресурсах:
- сайт СЬОГОДНІ
- телеканал Футбол 1
- телеканал Індіго
- сервіс OLL.TV
- YouTube-канал УАФ
- YouTube-канал телеканалів Футбол 1/2/3
Також у нас на сайті пройде текстова онлайн-трансляція матчу Боруссія М – Україна. Початок – о 21:45 за київським часом.
Хто фаворит матчу? Згідно з букмекерськими котируваннями, більше шансів на перемогу у збірної України. Коефіцієнт на тріумф команди Олександра Петракова становить 1.78, тоді як на німців можна поставити за 3.55. Нічия ж оцінюється у 4.80.
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Нагадаємо, що збірна України готується до стикових ігор у відборі на ЧС-2022. 1 червня "синьо-жовті" зіграють проти Шотландії і якщо виграють, то 5 червня на нашу команду чекає вирішальна битва проти Уельсу.
У разі двох перемог над британськими командами Україна потрапить до групи В на мундіалі, де на неї вже чекають Англія, США та Іран. Сам ЧС-2022 пройде з 21 листопада до 18 грудня у Катарі.