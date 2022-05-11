11 мая 21:30
Лидс --
Челси --
11 мая 21:45
Боруссия М --
Украина --
11 мая 22:00
Ювентус --
Интер --
11 мая 22:15
Вулверхэмптон --
Манчестер Сити --
12 мая 21:45
Тоттенхэм --
Арсенал --
14 мая 18:45
Челси --
Ливерпуль --
15 мая 16:00
Вест Хэм --
Манчестер Сити --
15 мая 19:00
Милан --
Аталанта --
15 мая 19:30
Атлетико --
Севилья --
16 мая 21:45
Ювентус --
Лацио --
17 мая 21:45
Саутгемптон --
Ливерпуль --
18 мая 19:00
Риека --
Украина --
18 мая 22:00
Айнтрахт --
Рейнджерс --
19 мая 22:00
Челси --
Лестер --
22 мая 18:00
Манчестер Сити --
Астон Вилла --
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Первая игра во время войны: когда и где смотреть матч Боруссия М – Украина

Анатолий Дерека
11 мая, 15:11
Команда Петракова проведет товарищескую игру в рамках подготовки к поединку с Шотландией. Рассказываем, где состоится трансляция матча

Сборная Украины готовится к игре против Боруссии Менхенгладбах / Фото: УАФ

Вечером футбольная сборная Украины сыграет благотворительный матч против Боруссии Менхенгладбах. Встреча станет частью подготовки команды Александра Петракова к играм отбора на ЧМ-2022.

Где смотреть матч Боруссия М – Украина? В прямой трансляции игра будет показана сразу на нескольких ресурсах:

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Также у нас на сайте пройдет текстовая онлайн-трансляция матча Боруссия М – Украина. Начало – в 21:45 по киевскому времени.

Кто фаворит матча? Согласно букмекерским котировкам, больше шансов на победу у сборной Украины. Коэффициент на триумф команды Александра Петракова составляет 1.78, тогда как на немцев можно поставить за 3.55. Ничья же оценивается в 4.80.

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Напомним, что сборная Украины готовится к стыковым играм в отборе на ЧМ-2022. 1 июня "сине-желтые" сыграют против Шотландии и, если выиграют, то 5 июня нашу команду ждет решающая битва против Уэльса.

В случае двух побед над британскими командами Украина попадет в группу В на мундиале, где ее уже ждут Англия, США и Иран. Сам ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.