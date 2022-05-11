Первая игра во время войны: когда и где смотреть матч Боруссия М – Украина

Сборная Украины готовится к игре против Боруссии Менхенгладбах / Фото: УАФ

Вечером футбольная сборная Украины сыграет благотворительный матч против Боруссии Менхенгладбах. Встреча станет частью подготовки команды Александра Петракова к играм отбора на ЧМ-2022.

Где смотреть матч Боруссия М – Украина? В прямой трансляции игра будет показана сразу на нескольких ресурсах:

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сайт СЕГОДНЯ

телеканал Футбол 1

телеканал Индиго

сервис OLL.TV

YouTube-канал УАФ

YouTube-канал телеканалов Футбол 1/2/3

Также у нас на сайте пройдет текстовая онлайн-трансляция матча Боруссия М – Украина. Начало – в 21:45 по киевскому времени.

Кто фаворит матча? Согласно букмекерским котировкам, больше шансов на победу у сборной Украины. Коэффициент на триумф команды Александра Петракова составляет 1.78, тогда как на немцев можно поставить за 3.55. Ничья же оценивается в 4.80.

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Напомним, что сборная Украины готовится к стыковым играм в отборе на ЧМ-2022. 1 июня "сине-желтые" сыграют против Шотландии и, если выиграют, то 5 июня нашу команду ждет решающая битва против Уэльса.

В случае двух побед над британскими командами Украина попадет в группу В на мундиале, где ее уже ждут Англия, США и Иран. Сам ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.