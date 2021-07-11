Перелом ноги Макгрегора приніс Мейвезеру 36 тисяч доларів

Знаменитий боксер Флойд Мейвезер зробив велику ставку на те, що Дастін Пор'є переможе Конора Макгрегора. Ірландець зламав ногу у першому раунді

Травма Конора дозволила зіграти ставці Мейвезера

Бій Конора Макгрегора і Дастіна Пор'євийшов швидкоплинним. Вже після першого раунду Конор покинув октагон на ношах. Перелом ноги.

Один з кращих в історії боксерів незалежно від вагових категорій Флойд Мейвезер залишився задоволений результатом поєдинку.

"Дастін, спасибі, що мені заплатили", – написав Мейвезер в Instagram.

Справа в тому, що Мейвезер поставив на перемогу Пор'є 50 тисяч доларів, а його виграш склав 35 714 доларів.

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Тим часом глава UFC Дана Вайт пообіцяв Дастіну бій за титул у легкій вазі. А після того, як Макгрегор одужає, скоріш за все, відбудеться його четверте протистояння з Пор'є. Третій поєдинок закінчився несподівано, і багато хто хотів би побачити продовження, вважає організатор.