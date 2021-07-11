Перелом ноги Макгрегора принес Мейвезеру 36 тысяч долларов

Знаменитый боксер Флойд Мейвезер сделал крупную ставку на то, что Дастин Порье победит Конора Макгрегора. Ирландец сломал ногу в первом раунде

Травма Конора позволила сыграть ставке Мейвезера

Бой Конора Макгрегора и Дастина Порье вышел скоротечным. Уже после первого раунда Конор покинул октагон на носилках. Перелом ноги.

Один из лучших в истории боксеров вне зависимости от весовых категорий Флойд Мейвезер остался доволен исходом поединка.

"Дастин, спасибо, что мне заплатили", – написал Мейвезер в Instagram.

Дело в том, что Мейвезер поставил на победу Порье 50 тысяч долларов, а его выигрыш составил 35 714 долларов.

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Тем временем глава UFC Дана Уайт пообещал Дастину бой за титул в легком весе. А после того, как Макгрегор выздоровеет, скорее всего, состоится его четвертое противостояние с Порье. Третий поединок закончился неожиданно, и многие хотели бы увидеть продолжение, считает организатор.