Перелом черепа: захисник збірної України отримав жахливу травму в єврокубковому матчі

Тарас Качараба отримав травму в матчі з Уніон / Фото: Колаж: Сьогодні

Український захисник чеської Славії Тарас Качараба отримав важку травму в матчі Ліги конференцій з німецьким Уніоном.

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Футболіст не зміг дограти поєдинок до кінця і був замінений на 53-й хвилині зустрічі. За повідомленням Twitter чеського клубу, у Тараса перелом кісток лицьової частини черепа.

"У Тараса Качараби перелом виличної дуги. Очікується, що він пропустить, принаймні, 4-6 тижнів", – пишеться в офіційному Twitter Славії.

Сам поєдинок Славії з Уніоном завершився переконливою перемогою чеської команди з рахунком 3:1.

Огляд матчу Славія – Уніон

Вихованець донецького Шахтаря Тарас Качараба виступає у складі Славії з січня цього року на правах оренди. Контракт футболіста належить чеському Словану.

У товариському матчі проти збірної Чехії (1:1) Качараба дебютував за національну команду України. Тарас відіграв весь поєдинок, в якому українці втратили перемогу на останній хвилині зустрічі.

Дебютант збірної Тарас Качараба

Після отриманої травми, гравець збірної України точно пропустить найближчі матчі відбору до ЧС-2022 проти Фінляндії (9 жовтня), а також Боснії і Герцеговини (12 жовтня).