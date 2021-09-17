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Перелом черепа: защитник сборной Украины получил ужасную травму в еврокубковом матче

Сергей Шаховец
17 сентября, 09:46
Кадровые проблемы продолжают преследовать команду Петракова. В октябрьских матчах национальной сборной Украины не сможет помочь Тарас Качараба

Тарас Качараба получил травму в матче с Унионом / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинский защитник чешской Славии Тарас Качараба получил тяжелейшую травму в матче Лиги конференций с немецким Унионом.

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Футболист не смог доиграть поединок до конца и был заменен на 53-й минуте встречи. По сообщению Twitter чешского клуба, у Тараса перелом костей лицевой части черепа.

"У Тараса Качараба перелом скуловой дуги. Ожидается, что он пропустит, по крайней мере, 4–6 недель", – пишется в официальном Twitter Славии.

Сам поединок Славии с Унионом завершился убедительной победой чешской команды со счетом 3:1.

Обзор матча Славия – Унион

Воспитанник донецкого Шахтера Тарас Качараба выступает в составе Славии с января этого года на правах аренды. Контракт футболиста принадлежит чешскому Словану.

В товарищеском матче против сборной Чехии (1:1) Качараба дебютировал за национальную команду Украины. Тарас отыграл весь поединок, в котором украинцы упустили победу на последней минуте встречи.

Дебютант сборной Тарас Качараба

После полученной травмы, игрок сборной Украины точно пропустит ближайшие матчи отбора на ЧМ-2022 против Финляндии (9 октября), а также Боснии и Герцеговины (12 октября).

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