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18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
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Пеле видалили пухлину. Як здоров'я у Короля футболу?

Любомир Луканюк
6 вересня, 21:08
Один з кращих в історії футболістів Пеле розповів, що переніс операцію з видалення підозрілого утворення в правій товстій кишці

Пеле останній тиждень провів у лікарні / Фото: Instagram

Легендарний бразильський футболіст Пеле повідомив про перенесену операцію. Королю футболу видалили пухлину.

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"Друзі мої, велике спасибі за добрі повідомлення. Я дякую Богові за гарне самопочуття і за те, що він дозволив доктору Фабіо і доктору Мігелю подбати про моє здоров'я. Минулої суботи мені зробили операцію з видалення підозрілого утворення в правій товстій кишці. Пухлина була виявлена ​​під час тестів.

На щастя, я звик святкувати разом з вами великі перемоги. Я зустрів цей виклик з посмішкою на обличчі, з великим оптимізмом і радістю в оточенні люблячої родини і друзів", – написав Пеле в Instagram.

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