Пеле видалили пухлину. Як здоров'я у Короля футболу?

Легендарний бразильський футболіст Пеле повідомив про перенесену операцію. Королю футболу видалили пухлину.

Читайте також: Історія однієї фотографії. Пеле вчили виживати в джунглях

"Друзі мої, велике спасибі за добрі повідомлення. Я дякую Богові за гарне самопочуття і за те, що він дозволив доктору Фабіо і доктору Мігелю подбати про моє здоров'я. Минулої суботи мені зробили операцію з видалення підозрілого утворення в правій товстій кишці. Пухлина була виявлена ​​під час тестів.