Ріо повстало проти Пеле! Бразильці не віддадуть легендарний стадіон Королю футболу

Один із символів країни "Маракана" не змінюватиме своє ім'я

Влада штату Ріо-де-Жанейро відмовилися від ідеї перейменувати легендарний стадіон "Маракана" на честь Короля футболу Пеле через масове невдоволення місцевих жителів. Раніше ми розповідали, як обман врятував кар'єру легендарного Пеле.

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Як повідомляє ESPN, в березні влада Бразилії підготувала законопроєкт про перейменування стадіону на честь триразового чемпіона світу. Арену планували назвати "Едсон Арантіс ду Насименту – Король Пеле" ("Стадіон короля Пеле"). Проте 8 квітня губернатор штату наклав вето на це рішення через невдоволення місцевого населення.

Стадіон "Маракана" під час Олімпіади-2016 / Фото: Reuters

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Люди вважали недоречним перейменовувати пам'ятку міста на честь футболіста, який ніколи не жив в їх штаті. Серед тих, хто виступив проти проекту, виявився Герсон, який вигравав разом з Пеле чемпіонат світу-1970, і онук Маріо Филью – бразильського журналіста, завдяки якому проєкт "Маракана" втілився в життя у 1950 році.

Пеле/Фото thesefootballtimes.co

Пеле, якому у 2020 році виповнилося 80 років, грав на "Маракані" за Бразилію і забив свій 1000-й гол на цьому стадіоні в 1969 році за Сантос.

Раніше Пеле відповів Роналду, який привласнив собі головний рекорд футболу.

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