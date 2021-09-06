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18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
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Пеле удалили опухоль. Как здоровье у Короля футбола?

Любомир Луканюк
6 сентября, 21:08
Один из лучших в истории футболистов Пеле рассказал, что перенес операцию по удалению подозрительного образования в правой толстой кишке

Пеле последнюю неделю провел в больнице / Фото: Instagram

Легендарный бразильский футболист Пеле сообщил о перенесенной операции. Королю футбола удалили опухоль.

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"Друзья мои, большое спасибо за добрые сообщения. Я благодарю Бога за хорошее самочувствие и за то, что он позволил доктору Фабио и доктору Мигелю позаботиться о моем здоровье. В прошлую субботу мне сделали операцию по удалению подозрительного образования в правой толстой кишке. Опухоль была выявлена ​​во время тестов.

К счастью, я привык праздновать вместе с вами великие победы. Я встречу этот вызов с улыбкой на лице, с большим оптимизмом и радостью в окружении любящей семьи и друзей", – написал 80-летний Пеле в Instagram.

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