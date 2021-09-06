Пеле удалили опухоль. Как здоровье у Короля футбола?

Легендарный бразильский футболист Пеле сообщил о перенесенной операции. Королю футбола удалили опухоль.

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"Друзья мои, большое спасибо за добрые сообщения. Я благодарю Бога за хорошее самочувствие и за то, что он позволил доктору Фабио и доктору Мигелю позаботиться о моем здоровье. В прошлую субботу мне сделали операцию по удалению подозрительного образования в правой толстой кишке. Опухоль была выявлена ​​во время тестов.