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П'єдестал на 440 тисяч доларів! Як нагороджували українських синхронниць

7 серпня, 16:31

Олег Люлька

Русалки з України посіли третю сходинку в командних змаганнях в артистичному плаванні на Олімпіаді в Токіо, першими стали спортсменки з ОКР, другими – китаянки

Українські синхронниці з бронзою Ігор-2020 / Фото: Reuters

Це найдорожча медаль України на Іграх в Токіо. Кожна з восьми спортсменок отримає по 55 тисяч доларів, сумарно – $440 тисяч або близько 12 млн гривень.

За бронзову збірну українських синхронниць у Токіо виступали Марина і Владислава Алексєєва, Марта Федіна, Катерина Різник, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко та Єлизавета Яхно.

ЯК НАГОРОДЖУВАЛИ УКРАЇНОК

А ТАК ВИСТУПАЛИ УКРАЇНКИ

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Олімпіада-2020 синхронне плавання Україна на Олімпіаді-2020

Джерело: Сегодня|Спорт

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