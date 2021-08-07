Пьедестал на 440 тысяч долларов! Как награждали украинских синхронисток

Украинские синхронистки с бронзой Игр-2020 / Фото: Reuters
Это самая дорогая медаль Украины на Играх в Токио. Каждая из восьми спортсменок получит по 55 тысяч долларов, суммарно – $440 тысяч либо порядка 12 млн гривен.
За бронзовую сборную украинских синхронисток в Токио выступали Марина и Владислава Алексеевы, Марта Федина, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко и Елизавета Яхно.
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