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Самая дорогая медаль Украины на Олимпиаде! Синхронистки – в шаге от 12 миллионов

Олег Люлька Олег Люлька
6 августа, 15:38
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Сборная Украины по артистическому плаванию заняла третье место в технической программе Игр-2020 в Токио – осталось подтвердить этот результат в субботу
Сборная Украины по артистическому плаванию
Сборная Украины по артистическому плаванию / Фото: Reuters

В первой части командных соревнований с артистическом плавании наши синхронистки замкнули тройку лучших, опередив почти на балл своих главных соперниц в борьбе за бронзу – японок.

Выше расположились команды из ОКР и Китая.

В субботу состоится вольная программа, по итогам которой определятся призеры. Наша команда "русалок" очень близка к "бронзе".

Отметим, что за Украину в Токио в команде выступают восемь девушек – Марина и Владислава Алексеевы, Марта Федина, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко и Елизавета Яхно.

Если наша команда возьмет бронзу, то по 55 тысяч долларов премиальных получит каждая из девушек – что сделает эту награду самой дорогой для Украины в Токио с финансовой точки зрения. Она будет стоит 440 тысяч долларов или порядка 12 млн грн.

Но третье место еще нужно подтвердить 7 августа!

В тренде

Ранее бронзу в соревнованиях дуэтов добыли наши синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук. Правда, не обошлось без скандала. Во время церемонии награждения украинок объявили как представительниц Олимпийского комитета России.

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31
35
31
97
3
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24
11
16
51
4
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19
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23
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6
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6
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44
7
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