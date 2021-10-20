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Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
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Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
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Палиці в колеса Усику! Британський боксер вигадав травму, щоб перехопити Ф'юрі

Олександр Трикіша
20 жовтня, 22:11
Британський боксер Ділліан Вайт спеціально відмовився від поєдинку проти Отто Валліна Ніякої травми у нього немає – все заради поєдинку проти Ф'юрі

Вайт придумав травму, щоб перехопити у Усика Ф'юрі / Фото: Instagram

Американський журналіст Майк Коппінгер поділився відомостями від інсайдера, про зрив поєдинку між Ділліаном Вайтом і Отто Валлін , Який повинен був пройти вже 30 жовтня.

За версією джерела, тимчасовий чемпіон WBC в суперважкій вазі відмовився від бою з Валлін, пославшись на травму плеча. Але справа не в травмі.

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WBC постановила, що Ф'юрі повинен провести обов'язковий захист проти тимчасового чемпіона, якщо в 30-денний строк той не зможе домовитися з Олександром Усиком про поєдинок за звання абсолютного.

Уайт вже має в кишені бій проти Ф'юрі і не хоче ризикувати, адже в разі поразки втратить статус обов'язково претендента.

У Мережі вболівальники боксу закликають дискваліфікувати британця за таку нахабність. Інші ж захоплюються рішенням британця – навіть якщо Ф'юрі піде на пенсію, Уайт отримає титульний бій.

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