Палиці в колеса Усику! Британський боксер вигадав травму, щоб перехопити Ф'юрі

Вайт придумав травму, щоб перехопити у Усика Ф'юрі / Фото: Instagram

Американський журналіст Майк Коппінгер поділився відомостями від інсайдера, про зрив поєдинку між Ділліаном Вайтом і Отто Валлін , Який повинен був пройти вже 30 жовтня.

За версією джерела, тимчасовий чемпіон WBC в суперважкій вазі відмовився від бою з Валлін, пославшись на травму плеча. Але справа не в травмі.

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WBC постановила, що Ф'юрі повинен провести обов'язковий захист проти тимчасового чемпіона, якщо в 30-денний строк той не зможе домовитися з Олександром Усиком про поєдинок за звання абсолютного.

Уайт вже має в кишені бій проти Ф'юрі і не хоче ризикувати, адже в разі поразки втратить статус обов'язково претендента.

У Мережі вболівальники боксу закликають дискваліфікувати британця за таку нахабність. Інші ж захоплюються рішенням британця – навіть якщо Ф'юрі піде на пенсію, Уайт отримає титульний бій.