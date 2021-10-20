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Зальцбург --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
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Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
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Палки в колеса Усику! Британский боксер выдумал травму, чтобы перехватить Фьюри

Александр Трикиша
20 октября, 22:11
Британский боксер Диллиан Уайт специально отказался от поединка против Отто Валлина. Никакой травмы у него нет – все ради поединка против Фьюри

Уайт придумал травму, чтобы перехватить у Усика Фьюри / Фото: Instagram

Американский журналист Майк Коппингер поделился сведениями от инсайдера, о срыве поединка между Диллианом Уайтом и Отто Валлином, который должен был пройти уже 30 октября.

По версии источника, временный чемпион WBC в супертяжелом весе отказался от боя с Валлином, сославшись на травму плеча. Но дело не в травме.

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WBC постановила, что Фьюри должен провести обязательную защиту против временного чемпиона, если в 30-дневный срок тот не сможет договориться с Александром Усиком о поединке за звание абсолютного.

Уайт уже имеет в кармане бой против Фьюри и не хочет рисковать, ведь в случае поражения потеряет статус обязательно претендента.

В Сети болельщики бокса призывают дисквалифицировать британца за такую наглость. Другие же восхищаются решением британца – даже если Фьюри уйдет на пенсию, Уайт получит титульный бой.

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