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Відтрихтував у роздягальні: Усік жорстко обійшовся з футболістом, який не віддав йому пас

Олексій Андрейцев
13 лютого, 11:36
Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк пожартував з дебюту чемпіона світу з боксу Олександра Усика у футболі

Усик дебютував у футболі і став героєм мемів / Фото: Колаж: Сьогодні

Нещодавно Усик зіграв за Полісся у товариському турнірі в Туреччині. Українець навіть мав шанс відзначитись, але партнер не встиг віддати пас – його завалили з порушенням правил.

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Цей момент став приводом для мемів, які Беленюк розмістив на своїй сторінці у Instagram.

  • Сань, як тобі тоді пас не дали, у грі проти Вереса?
  • Відтрихтував його в роздягальні

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А далі фантазія Жана розігралася ще більше. Він озвучив мрії Усика на Золотий м'яч та Барселону.

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До речі, ми писали, що під час розминки перед матчем футболісти Полісся зіграли в собачку, а в центрі кола опинився якраз Усик. Боксерові довелося протистояти одразу шести гравцям.

А ще Усик жартує з вогнем за кермом. Знаменитий боксер так захопився співом, що знехтував правилами безпеки.