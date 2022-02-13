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Отрихтовал в раздевалке: Усик жестко обошелся с футболистом, не отдавшим ему пас

Алексей Андрейцев
13 февраля, 11:36
Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк подшутил над дебютом чемпиона мира по боксу Александра Усика в футболе

Усик дебютировал в футболе и стал героем мемов / Фото: Коллаж: Сегодня

Недавно Усик сыграл за Полесье в товарищеском турнире в Турции. Украинец даже имел шанс отличиться, но партнер не успел отдать пас – его завалили с нарушением правил.

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Этот момент стал поводов для мемов, которые Беленюк разместил на своей странице в Instagram.

  • Сань, как тебе тогда пас не дали, в игре против Вереса?
  • Отрихтовал его в раздевалке

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А дальше фантазия Жана разыгралась еще больше. Он озвучил мечты Усика на Золотой мяч и Барселону.

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Кстати, мы писали, что во время разминки перед матчем футболисты Полесья сыграли в собачку, а в центре круга оказался как раз Усик. Боксеру пришлось противостоять сразу шести игрокам.

А еще Усик шутит с огнем за рулем. Знаменитый боксер так увлекся пением, что пренебрег правилами безопасности.