Відкриття Паралімпіади-2020: коли початок і де дивитися

Розклад трансляцій церемонії відкриття Паралімпіади-2020 в Токіо / Фото: Reuters
Сьогодні в Токіо стартують літні Паралімпійські Ігри. Вони триватимуть до 5 вересня, а наші паралімпійці мають хороші шанси завоювати не один десяток медалей. Онлайн церемонії відкриття Паралімпіади з яскравими фото з Токіо доступний на нашому сайті.
Де дивитися церемонію відкриття Паралімпіади:
- канал UA.Першій
- трансляція UA.Першій на OLL.TV (в підписці)
Відкриють Паралімпіаду на Національному стадіоні у Токіо, який вміщує 68 тисяч глядачів. Але їх сьогодні не буде – будуть присутні тільки члени делегацій, представники держав і спонсорських організацій.
Прапор України під час параду паралімпійців понесуть плавці Єлизавета Мерешко і Віктор Смирнов.
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За 12 днів понад чотири тисячі спортсменів з обмеженими можливостями розіграють 539 комплектів медалей, що на 11 комплектів більше, ніж було в Ріо-де-Жанейро в 2016 році.
Згадаймо найбільш емоційні моменти Олімпіади-2020: