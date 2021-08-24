Відкриття Паралімпіади-2020: коли початок і де дивитися

Розклад трансляцій церемонії відкриття Паралімпіади-2020 в Токіо / Фото: Reuters

Сьогодні в Токіо стартують літні Паралімпійські Ігри. Вони триватимуть до 5 вересня, а наші паралімпійці мають хороші шанси завоювати не один десяток медалей. Онлайн церемонії відкриття Паралімпіади з яскравими фото з Токіо доступний на нашому сайті.

Де дивитися церемонію відкриття Паралімпіади:

канал UA.Першій

трансляція UA.Першій на OLL.TV (в підписці)

Відкриють Паралімпіаду на Національному стадіоні у Токіо, який вміщує 68 тисяч глядачів. Але їх сьогодні не буде – будуть присутні тільки члени делегацій, представники держав і спонсорських організацій.

Прапор України під час параду паралімпійців понесуть плавці Єлизавета Мерешко і Віктор Смирнов.

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За 12 днів понад чотири тисячі спортсменів з обмеженими можливостями розіграють 539 комплектів медалей, що на 11 комплектів більше, ніж було в Ріо-де-Жанейро в 2016 році.

Згадаймо найбільш емоційні моменти Олімпіади-2020: