Открытие Паралимпиады-2020: когда начало и где смотреть

Расписание трансляций церемонии открытия Паралимпиады-2020 в Токио / Фото: Reuters

Сегодня в Токио стартуют летние Паралимпийские Игры. Они продлятся до 5 сентября, а наши паралимпийцы имеют хорошие шансы завоевать не один десяток медалей. Онлайн церемонии открытия Паралимпиады с яркими фото из Токио доступен на нашем сайте.

Где смотреть церемонию открытия Паралимпиады:

канал UA.Перший

трансляция UA.Перший на OLL.TV (в подписке)

Откроют Паралимпиаду на Национальном стадионе в Токио, который вмещает 68 тысяч зрителей. Но их сегодня не будет – присутствовать будут только члены делегаций, представители государств и спонсорских организаций.

Флаг Украины во время парада паралимпийцев понесут пловцы Елизавета Мерешко и Виктор Смирнов.

Реклама

Читайте также Паралимпиада-2020: когда пройдет, где смотреть, что ждать от Украины

За 12 дней более четырех тысяч спортсменов с ограниченными возможностями разыграют 539 комплектов медалей, что на 11 комплектов больше, чем было в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Вспомним самые эмоциональные моменты Олимпиады-2020: