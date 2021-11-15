14 листопада 16:00
Хорватія 1
Росія 0
16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина --
Україна --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
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Відчинив вікно і репетував на все подвір'я! Реакція Джоковича на фіаско Роналду

Андрій Трофімов
15 листопада, 08:25
Знаменитий сербський тенісист Новак Джокович зрадів, що футболісти пробилися на мундіаль 2022 року в Катарі.

Новак у захваті від успіху футболістів

Збірна Сербії сенсаційно обіграла у гостях Португалію та вийшла на чемпіонат світу.

Найкращий в історії сербський тенісист Новак Джокович не стримував емоцій після фінального свистка.

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Новак буйно відсвяткував перемогу футбольної збірної.

Дивіться, як Сербія перемогла Португалію:

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Раніше Хорватія обіграла Росію 1:0 і напряму вийшла на ЧС-2022, відправивши росіян до плей-офф.

Також у фінальну частину катарського мундіалю, крім Катару, вийшли Бразилія, Данія, Німеччина, Бельгія, Франція та Іспанія.

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Зазначимо, що у вівторок, 16 листопада, Україна зіграє на виїзді з Боснією та Герцеговиною. Щоб отримати перепустку у плей-офф, нам потрібно перемогти самим і сподіватися, що в паралельній зустрічі Фінляндія вдома не обіграє Францію, яка вже забезпечила собі путівку на ЧС.