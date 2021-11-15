14 ноября 16:00
Хорватия 1
Россия 0
16 ноября 21:45
Босния и Герцеговина --
Украина --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Открыл окно и орал на весь двор! Реакция Джоковича на фиаско Роналду

Андрей Трофимов
15 ноября, 08:25
Знаменитый сербский теннисист Новак Джокович обрадовался тому, что футболисты пробились на мундиаль 2022 года в Катаре

Новак в восторге от успеха футболистов

Сборная Сербии сенсационно обыграла в гостях Португалию и вышла на чемпионат мира.

Лучший в истории сербский теннисист Новак Джокович не стал сдерживать эмоции после финального свистка.

Реклама

Новак буйно отпраздновал победу футбольной сборной.

Смотрите, как Сербия победила Португалию:

Реклама

Ранее Хорватия обыграла Россию 1:0 и напрямую вышла на ЧМ-2022, отправив россиян в плей-офф.

Также в финальную часть катарского мундиаля, помимо Катара, вышли уже Бразилия, Дания, Германия, Бельгия, Франция и Испания.

Реклама

Отметим, что во вторник, 16 ноября, Украина сыграет на выезде с Боснией и Герцеговиной. Чтобы получить пропуск в плей-офф, нам нужно победить самим и надеяться, что в параллельной встрече Финляндия дома не обыграет Францию, уже обеспечившую себе путевку на ЧМ.