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Відмовився від українського паспорта та позує із Бастою: ще один футболіст потрапив в скандал

Андрій Трофімов
10 серпня, 16:56
Чемпіон світу U-19 у складі збірної України Георгій Цітаішвілі потрапив в скандал після публікації фото в соцмережах. Футболіст позував разом зі скандальним російським репером

Георгій Цітаішвілі разом з Бастою / Фото: Reuters, Instagram

Скандальний російський репер Баста, який раніше незаконно відвідував анексований Крим і підтримує політику Кремля, напередодні виступав з концертом в Одесі.

Динамівець зараз виступає в оренді за Чорноморець, тому не зміг упустити можливість відірватися на концерті "зірки", а після цього зробив спільне фото з кумиром.

Цітаішвілі повторив фейл своїх доросліших партнерів Віталія Миколенка та Романа Яремчука, які позували разом із Бастою відразу після Євро-2020.

Відзначимо, що Цітаішвілі вже не є українцем. Георгій прийняв рішення виступати за збірну Грузії і в кінці травня прийняв грузинське громадянство.

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Чому Баста може приїжджати в Україну?

У вересні 2017 року Служба безпеки України заборонила Басті в'їжджати на територію України. Причина: неодноразове відвідування окупованого Криму. Баста давав там концерти. Також репер написав пісню про кримський міст, в якій чітко висловив свою позицію про те, "чий Крим". "Кримський міст з'єднав два береги Росії", – співається в треку.

Однак 16 вересня 2020 року заборону було анульовано після закінчення терміну дії. 23 червня цього року в СБУ заявили, що направили до Мінкульту запит на внесення Басти в список осіб, що загрожують нацбезпеці України.

Дивіться відео про те, як активісти намагалися зірвати концерт Басти в Києві:

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