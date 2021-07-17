Відгриміло весілля Світоліної та Монфіса в Женеві: другий наряд Еліни, VIP-гості та торт у квітах

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла заміж за француза Гаеля Монфіса 16 липня в Женеві. Дивіться всі подробиці розкішного весілля у Швейцарії

Весілля Еліни Світоліної і Гаеля Монфіса / Фото: Instagram

16 липня перша ракетка України 26-річна Еліна Світоліна вийшла заміж за 34-річного французького тенісиста Гаеля Монфіса. Весілля відбулося у Швейцарії. Ми вже давали перші фото мадам і месьє Монфіс. Однак після офіційної церемонії у Женеві та фотосесії з видом на озеро пара змінила вбрання і відправилася святкувати.

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Для офіційної церемонії Еліна вибрала стильний білий комбінезон, який доповнила бузковою верхньою спідницею і букетом – в тон костюма Монфіса.

А от увечері українка виблискувала вже у сукні до підлоги – лаконічній, але з елегантно відкритою спиною і сексуальним розрізом збоку, який відкривав татуювання на стегні тенісистки. Фото і відео з вечірнього свята виклав у Facebook тенісний меценат і колишній перший віцепрезидент Федерації тенісу України Юрій Сапронов.

А сама Світоліна поділилася відео з підготовки до церемонії.

На весіллі в готелі "Чотири сезони" був присутній легенда НБА і збірної Франції Тоні Паркер, американська акторка і співачка Крістіна Міліан, яка порадувала гостей піснею. Також виступав французький виконавець Метт Покора.

Величезний білий торт також вінчали бузкові квіти, які прикрашали і весь зал у Женеві.

Нагадаємо, що напередодні весілля Монфіс показав останнє фото Світоліної в якості нареченої.

26-річна Еліна зустрічалася з французом з 2019 року. Після першого турніру "Великого шолома" у 2021 році в Австралії кілька вирішила взяти паузу, але вже на початку квітня спортсмени оголосили про заручини. А потім Світоліна зізналася, як Монфіс робив їй пропозицію вийти заміж.