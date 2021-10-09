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Батько ката Ломаченка озвучив вирок на бій Ф'юрі – Вайлдер

Олег Люлька
9 жовтня, 16:51
Теофімо Лопес-старший вважає, що в сьогоднішньому бою в Лас-Вегасі Тайсон Ф'юрі впорається з Деонтеєм Вайлдером навіть швидше, ніж у попередньому їхньому поєдинку

Ф'юрі пророкують перемогу нокаутом / Фото: Reuters

Теофімо Лопес-старший, батько і тренер абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Теофімо Лопеса, передрікає дострокову перемогу володаря титулу WBC в суперважкому дивізіоні Тайсона Ф'юрі над Деонтеєм Вайлдером в сьогоднішньому протистоянні в Лас-Вегасі. Онлайн Ф'юрі – Вайлдер доступний на нашому сайті.

Ф'юрі – Вайлдер: де і коли дивитися бій

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"У психологічному сенсі Ф'юрі нині у вигіднішому становищі. Я передбачаю, що він нокаутує Вайлдера за 5-6 раундів. Він зробить це трохи швидше, ніж у попередньому поєдинку, але йому потрібно вийти в ринг і нав'язати свій бій. Якщо Ф'юрі битиметься на дистанції, то опиниться в небезпеці, тому що Вайлдер може змінити хід поєдинку одним ударом. Як би там не було, в цьому бою я ставлю Тайсона", – заявив Теофімо Лопес-старший каналу FightHype.

Нагадаємо, перший бій Ф'юрі – Вайлдер у 2018-му завершився внічию.

У другому поєдинку, який відбувся в 2020-му, Ф'юрі виграв у Вайлдера технічним нокаутом в сьомому раунді.

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Теофімо Лопес, батько якого нині пророкує перемогу Тайсону Ф'юрі, рік тому здолав Василя Ломаченка в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Ломаченко vs Лопес / Фото: Getty Images

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