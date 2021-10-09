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Отец палача Ломаченко озвучил приговор на бой Фьюри – Уайлдер

Олег Люлька
9 октября, 16:51
Теофимо Лопес-старший считает, что в сегодняшнем бою в Лас-Вегасе Тайсон Фьюри справится с Деонтеем Уайлдером даже быстрее, чем в предыдущем их поединке

Фьюри прочат победу нокаутом / Фото: Reuters

Теофимо Лопес-старший, отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса, предрекает досрочную победу обладателя титула WBC в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри над Деонтеем Уайлдером в сегодняшнем противостоянии в Лас-Вегасе. Онлайн Фьюри – Уайлдер доступен на нашем сайте.

Фьюри – Уайлдер: где и когда смотреть бой

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"В психологическом плане Фьюри сейчас в более предпочтительном положении. Я предвижу, что он нокаутирует Уайлдера за 5-6 раундов. Он сделает это чуть быстрее, чем в предыдущем поединке, но ему нужно выйти в ринг и навязать свой бой. Если Фьюри будет драться на дистанции, то окажется в опасности, потому что Уайлдер может изменить ход поединка одним ударом. Как бы то ни было, в этом бою я ставлю Тайсона", – заявил Теофимо Лопес-старший каналу FightHype.

Напомним, первый бой Фьюри – Уайлдер в 2018-м завершился вничью.

Во втором поединке, состоявшемся в 2020-м, Фьюри выиграл у Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде.

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Теофимо Лопес, отец которого сейчас прочит победу Тайсону Фьюри, год назад одолел Василия Ломаченко в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Ломаченко vs Лопес / Фото: Getty Images

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