16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
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Від таких голів божеволіють. Шедеври румунського Роналдо

Любомир Луканюк
16 жовтня, 14:11
Батько назвав сина на честь бразильця Роналдо і той тепер забиває неймовірні голи в чемпіонаті Румунії

Фантастичний дубль Декону

У матчі 12 туру чемпіонату Румунії Газ-Метан обіграв бухарестське Динамо – 2:1. Дублем у господарів поля відзначився Роналдо Декону. Обидва голи – це шедеври.

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На 36-й хвилині Роналдо відкрив рахунок шикарним дальнім ударом у верхній кут. А через дві хвилини послав м'яч у "дев'ятку" за неймовірною траєкторією. Коментатор ледь не зійшов з розуму після таких голів.

До речі, батько 24-річного Декону був фанатом бразильського форварда Роналдо і назвав сина в його честь.

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Декону поки грає за молодіжну та олімпійську збірні Румунії, але після таких голів виклику в національну команду не потрібно буде довго чекати.

Раніше ми писали, що в український Прем'єр-лізі харківський Металіст 1925 обіграв в Чернігові Десну з рахунком – 2:1 завдяки неймовірному удару Марлісона.

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