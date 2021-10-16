16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
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От таких голов сходят с ума. Шедевры румынского Роналдо

Любомир Луканюк
16 октября, 14:11
Отец назвал сына в честь бразильца Роналдо и тот теперь забивает невероятные голы в чемпионате Румынии

Фантастический дубль Дэкону

В матче 12 тура чемпионата Румынии Газ-Метан обыграл бухарестское Динамо – 2:1. Дублем у хозяев поля отличился Роналдо Дэкону. Оба гола – это шедевры.

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На 36-й минуте Роналдо открыл счет шикарным дальним ударом в верхний угол. А через две минуты послал мяч в "девятку" по невероятной траектории. Комментатор едва не сошел с ума после таких голов.

Кстати, отец 24-летнего Дэкону был фанатом бразильского форварда Роналдо и назвал сына в его честь.

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Дэкону пока играет за молодежную и олимпийскую сборные Румынии, но после таких голов вызова в национальную команду не нужно будет долго ждать.

Ранее мы писали, что в украинский Премьер-лиги харьковский Металлист 1925 обыграл в Чернигове Десну со счетом – 2:1 благодаря невероятному удару Марлисона.

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