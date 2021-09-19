22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
19 вересня 17:00
Ворскла --
Минай --
19 вересня 19:30
Львів --
Металіст 1925 --
19 вересня 19:30
Зоря --
Чорноморець --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
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Від правлячої партії! Легендарного боксера висунули в президенти

Олег Люлька
19 вересня, 16:55
Менні Пак'яо може стати главою Філіппін наступної весни, а саме 9 травня

Пак'яо з головою поринає в політику / Фото: AFP

42-річний Менні Пак'яо – єдиний в історії боксер, який був чемпіоном світу у восьми вагових категоріях – офіційно став кандидатом на пост президента Філіппін.

У листопаді минулого року сенатор Пак'яо очолив правлячу партію країни НДП-Лабан (Філіппінська демократична партія – Сила народу), яка тепер висунула його кандидатуру на пост глави держави.

Про це повідомляє Reuters.

Вибори президента Філіппін відбудуться 9 травня 2022 року.

Легенда боксу Менні Пак'яо / Фото: AFP

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Згідно з конституцією країни, 76-річний Родріго Дутерте більше не зможе балотуватися на пост президента. У серпні він оголосив про бажання балотуватися на пост віцепрезидента Філіппін. На посаду ж глави держави Дутерте запропонував кандидатуру своєї дочки Сари, яка нині є мером міста Давао.

Нагадаємо, 22 серпня в Лас-Вегасі Пак'яо поступився одноголосним рішенням суддів чемпіону WBA в напівсередній вазі кубинцеві Йорденісу Угасу, після чого вирішив зав'язати з боксом.

Після тієї поразки Пак'яо навіть не міг сам їсти - його годувала з ложки дружина Джинкі.

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