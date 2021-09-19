Від правлячої партії! Легендарного боксера висунули в президенти

Пак'яо з головою поринає в політику / Фото: AFP

42-річний Менні Пак'яо – єдиний в історії боксер, який був чемпіоном світу у восьми вагових категоріях – офіційно став кандидатом на пост президента Філіппін.

У листопаді минулого року сенатор Пак'яо очолив правлячу партію країни НДП-Лабан (Філіппінська демократична партія – Сила народу), яка тепер висунула його кандидатуру на пост глави держави.

Про це повідомляє Reuters.

Вибори президента Філіппін відбудуться 9 травня 2022 року.

Легенда боксу Менні Пак'яо / Фото: AFP

Реклама

Згідно з конституцією країни, 76-річний Родріго Дутерте більше не зможе балотуватися на пост президента. У серпні він оголосив про бажання балотуватися на пост віцепрезидента Філіппін. На посаду ж глави держави Дутерте запропонував кандидатуру своєї дочки Сари, яка нині є мером міста Давао.

Нагадаємо, 22 серпня в Лас-Вегасі Пак'яо поступився одноголосним рішенням суддів чемпіону WBA в напівсередній вазі кубинцеві Йорденісу Угасу, після чого вирішив зав'язати з боксом.

Після тієї поразки Пак'яо навіть не міг сам їсти - його годувала з ложки дружина Джинкі.