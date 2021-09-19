22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
19 сентября 17:00
Ворскла --
Минай --
19 сентября 19:30
Львов --
Металлист 1925 --
19 сентября 19:30
Заря --
Черноморец --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
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Бенфика --
Барселона --
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Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
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От правящей партии! Легендарного боксера выдвинули в президенты

Олег Люлька
19 сентября, 16:55
Мэнни Пакьяо может стать главой Филиппин следующей весной, а именно 9 мая

Пакьяо с головой уходит в политику / Фото: AFP

42-летний Мэнни Пакьяо – единственный в истории боксер, становившийся чемпионом мира в восьми весовых категориях – официально стал кандидатом на пост президента Филиппин.

В ноябре прошлого года сенатор Пакьяо возглавил правящую партию страны НДП-Лабан (Филиппинская демократическая партия – Сила народа), которая теперь выдвинула его кандидатуру на пост главы государства.

Об этом сообщает Reuters.

Выборы президента Филиппин пройдут 9 мая 2022 года.

Легенда бокса Мэнни Пакьяо / Фото: AFP

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Согласно конституции страны, 76-летний Родриго Дутерте больше не сможет баллотироваться на пост президента. В августе он объявил о желании баллотироваться на пост вице-президента Филиппин. На должность же главы государства Дутерте предложил кандидатуру своей дочери Сары, которая сейчас является мэром города Давао.

Напомним, 22 августа в Лас-Вегасе Пакьяо уступил единогласным решением судей чемпиону WBA в полусреднем весе кубинцу Йорденису Угасу, после чего решил завязать с боксом.

После того поражения Пакьяо даже не мог сам есть – его кормила с ложки супруга Джинки.

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