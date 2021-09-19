От правящей партии! Легендарного боксера выдвинули в президенты

Пакьяо с головой уходит в политику / Фото: AFP

42-летний Мэнни Пакьяо – единственный в истории боксер, становившийся чемпионом мира в восьми весовых категориях – официально стал кандидатом на пост президента Филиппин.

В ноябре прошлого года сенатор Пакьяо возглавил правящую партию страны НДП-Лабан (Филиппинская демократическая партия – Сила народа), которая теперь выдвинула его кандидатуру на пост главы государства.

Об этом сообщает Reuters.

Выборы президента Филиппин пройдут 9 мая 2022 года.

Легенда бокса Мэнни Пакьяо / Фото: AFP

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Согласно конституции страны, 76-летний Родриго Дутерте больше не сможет баллотироваться на пост президента. В августе он объявил о желании баллотироваться на пост вице-президента Филиппин. На должность же главы государства Дутерте предложил кандидатуру своей дочери Сары, которая сейчас является мэром города Давао.

Напомним, 22 августа в Лас-Вегасе Пакьяо уступил единогласным решением судей чемпиону WBA в полусреднем весе кубинцу Йорденису Угасу, после чего решил завязать с боксом.

После того поражения Пакьяо даже не мог сам есть – его кормила с ложки супруга Джинки.