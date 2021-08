Сенатора Филиппин побили в Лас-Вегасе. Раньше он был чемпионом

В Лас-Вегасе завершился боксерский вечер, где главной изюминкой был выход в ринг легендарного Мэнни Пакьяо.

После двухлетнего перерыва сенатор Филиппин вышел на чемпионский бой по версии WBA в полусреднем весе. Его соперником был кубинский боксер Йорденис Угас.

What pandemic are you talking about?#PacquiaoUgaspic.twitter.com/ibJItloxio