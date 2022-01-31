Від порога до Пекіна: українець показав свою дорогу на Олімпіаду (відео)

Олег Гандей - уже в Пекіні / Фото: Колаж: Сьогодні

Вперше з 2006 року Україна буде представлена у чоловічому шорт-треку на Олімпійських іграх. Ліцензію на дистанції 500 метрів завоював Олег Гандей .

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Для "Сьогодні" Гандей записав на відео свій шлях до далекого Китаю – від київської квартири до номера в олімпійському селищі.

Спортсмен показав, як його чотирилапий друг лабрадор Сінді з сумом в очах дивився на збори господаря.

Як розбирав та пакував свого двоколісного друга – Олег повіз до Пекіна велосипед.

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Аеропорт, перші кроки на китайській землі, свій номер в олімпійському селищоі та святковий салют на честь олімпійців.

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ДИВІТЬСЯ, ЯК ОЛЕГ ГАНДЕЙ ЇХАВ НА ОЛІМПІАДУ: