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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Від порога до Пекіна: українець показав свою дорогу на Олімпіаду (відео)

Любомир Луканюк
31 січня, 17:09
Шорт-трекіст Олег Гандей детально показав, як він збирався на перші в кар'єрі Олімпійські ігри та яким салютом зустрів українських спортсменів Пекін

Олег Гандей - уже в Пекіні / Фото: Колаж: Сьогодні

Вперше з 2006 року Україна буде представлена у чоловічому шорт-треку на Олімпійських іграх. Ліцензію на дистанції 500 метрів завоював Олег Гандей .

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Для "Сьогодні" Гандей записав на відео свій шлях до далекого Китаю – від київської квартири до номера в олімпійському селищі.

Спортсмен показав, як його чотирилапий друг лабрадор Сінді з сумом в очах дивився на збори господаря.

Як розбирав та пакував свого двоколісного друга – Олег повіз до Пекіна велосипед.

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Аеропорт, перші кроки на китайській землі, свій номер в олімпійському селищоі та святковий салют на честь олімпійців.

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ДИВІТЬСЯ, ЯК ОЛЕГ ГАНДЕЙ ЇХАВ НА ОЛІМПІАДУ: