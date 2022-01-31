От порога до Пекина: украинец показал свою дорогу на Олимпиаду (видео)

Олег Гандей - уже в Пекине / Фото: Коллаж: Сегодня

Впервые с 2006 года Украина будет представлена в мужском шорт-треке на Олимпийских играх. Лицензию на дистанции 500 метров завоевал Олег Гандей.

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Для "Сегодня" Гандей записал на видео свой путь в далекий Китай – от киевской квартиры до номера в олимпийской деревне.

Спортсмен показал, как его четырехлапый друг лабрадор Синди с грустью в глазах смотрел на сборы хозяина.

Как разбирал и упаковывал своего двухколесного друга – Олег повез в Пекин велосипед.

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Аэропорт, первые шаги на китайской земле, свой номер в олимпийской деревне и праздничный салют в честь олимпийцев...

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СМОТРИТЕ, КАК ОЛЕГ ГАНДЕЙ ЕХАЛ НА ОЛИМПИАДУ: